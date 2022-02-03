Путин: Россия и Китай формируют механизмы расчета в нацвалютах

Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Статья Путина для китайского информационного агентства «Синьхуа» опубликована на сайте Кремля. Она обнародована в преддверии визита российского лидера в КНР.

Путин отметил, что Россия последовательно расширяет практику расчетов в национальных валютах. Формируются механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних ограничительных мер.

«Важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году Соглашения между правительствами России и КНР о расчетах и платежах», — указал Путин.

Ранее сообщалось, что объемы товарооборота между Россией и Китаем в 2021 году достигли небывалых высот. Сумма достигла 140 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.