Украинский политолог Перепелица признал превосходство российской армии над силами НАТО

Глава Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица назвал российскую армию самой мощной в мире.

Политолог в эфире Youtube-канал UkrLife указал, что российские сухопутные войска превосходят армии США и Североатлнатического альянса. По его словам, для сломления восточного фланга НАТО России достаточно иметь сухопутные силы.

Перепелица уточнил, что значительное преимущество над европейскими странами у России наблюдается и в танках, и в более тяжелых вооружениях. У Москвы самая мощная армия в мире, заявил он.

Ранее президент США Джо Байден одобрил переброску около двух тысяч американских военных в Европу. Также около тысячи американских бойцов, которые в настоящее время размещены на территории Германии, будут передислоцированы в Румынию.