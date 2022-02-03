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Украинский политолог Перепелица признал превосходство российской армии над силами НАТО

Политика
Украинский политолог Перепелица признал превосходство российской армии над силами НАТО

Глава Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица назвал российскую армию самой мощной в мире.

Политолог в эфире Youtube-канал UkrLife указал, что российские сухопутные войска превосходят армии США и Североатлнатического альянса. По его словам, для сломления восточного фланга НАТО России достаточно иметь сухопутные силы.

Перепелица уточнил, что значительное преимущество над европейскими странами у России наблюдается и в танках, и в более тяжелых вооружениях. У Москвы самая мощная армия в мире, заявил он.

Ранее президент США Джо Байден одобрил переброску около двух тысяч американских военных в Европу. Также около тысячи американских бойцов, которые в настоящее время размещены на территории Германии, будут передислоцированы в Румынию.

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