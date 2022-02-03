МИД ДНР сообщил о нарушении минских договоренностей поставками Западом оружия Киеву

Поставки Западом оружия Украине нарушают минские договоренности. Соответствующим заявлением поделилась министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

Никонорова также надеется на реакцию стран-гарантов минского процесса на западные поставки оружия Украине. Недавно в украинском министерстве обороны заявили, что двое американских советников начали работать в ведомстве на постоянной основе. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС собирается направить миссию на территорию Украины для подготовки армейских «кадров высокого уровня».

Глава МИД ДНР во время беседы с РИА Новости заявила, что пребывание иностранных вооруженных лиц и формирований является нарушением минских договоренностей. По ее словам, в соглашениях «прямо предписан» вывод любых зарубежных вооруженных формирований.