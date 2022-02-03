Sohu: крейсер «Варяг» и «убийца авианосцев» приструнят ВМС США в Средиземноморье

Российский крейсер «Варяг», вооруженный противокорабельными ракетами SS-N-12 «Базальт», известными на Западе как «убийца авианосцев», может стать сдерживающим фактором для боевых кораблей США, которые проведут учения в Средиземном море.

Об этом, приводя мнение аналитика Ма Сеньюэ, пишет китайское издание Sohu, рассуждая о том, зачем Соединенные Штаты Америки организовывают военном-морские учения в Средиземном море, и что может противопоставить им Россия.

В частности, эксперт сообщает, что Вашингтон, завидуя положению России в мире и ее развитию, а также испытывая страх перед страной, которая может пошатнуть лидирующие позиции США, воспринимает Москву, как личного врага. Именно поэтому американцы в последние годы ищут поводы для вмешательства во внутренние российские дела, и пытаются давить на руководство РФ, где только можно.

С этой же целью США регулярно проводят военные учения вдали от своих границ, но поблизости от России, а также раздувают истерию о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину.

«"Российско-украинский конфликт", за которым в последнее время широко наблюдают СМИ из всех слоев общества, на самом деле является заговором Соединенных Штатов. Чтобы уменьшить глобальное влияние России, Соединенные Штаты неоднократно вмешивались в «российско-украинский конфликт» и доминировали в НАТО, чтобы оказать давление на Россию, что делает всю ситуацию очень напряженной», — сообщает Сеньюэ.

Федеральное агентство новостей /

На фоне особенно обострившейся в последнее время обстановки Пентагон озвучил планы Соединенных Штатов провести в Средиземном море совместные с Францией и Италией военно-морские учения. И, как уточнили в американском военном ведомстве, ранее США уже провели морские учения «Удар Нептуна-22» с участием боевой авианосной группы «Трумэн» и авиакрыла палубной авиации.

По мнению китайского аналитика, в ходе участившихся учений западные страны отрабатывают маневры, направленные против России. Но российская армия сможет дать отпор любым действиям провокаторов, подчеркивает Сеньюэ.

При этом аналитик, ссылаясь на данные российского Министерства обороны, отмечает ВМФ РФ может провести в Средиземном море крупномасштабные учения, развернув для этого 140 кораблей и подводных лодок, а также 60 самолетов и 1000 единиц другой техники.

Особый трепет у западных военных вызывают направленные в основной регион крейсеры Тихоокеанского флота «Варяг» и «Адмирал Трибуц», представляющие особую угрозу для авианосцев США, сообщает Сеньюэ.

Так «Варяг», например, вооружен «убийцами авианосцев» - противокорабельными ракетами SS-N-12 «Базальт», которые в состоянии остудить пыл американцев, заключил китайский аналитик.

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Напомним, 2 февраля стало известно, что группа кораблей ВМФ РФ, включающая в себя ракетный крейсер «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и танкера обеспечения, прошла через Суэцкий канал к Средиземному морю, где для проведения крупномасштабных военно-морских учений собирается группировка российских сил.