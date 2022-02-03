Вирусолог Щелканов спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в конце февраля

Текущий пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад к концу февраля, а следующий начнется в марте-апреле, предупредил профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

В настоящее время в России наблюдается «зимний» пик заболеваемости ОРВИ и COVID-19, заявил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора. Стабильный псевдоэкспоненциальный рост заболеваемости отмечается примерно к 25 января. Далее он пойдет на спад, уточнил вирусолог.

«За все регионы с точностью до недели сказать нельзя, но в целом нужно готовиться к тому, что к концу февраля - началу марта мы будем потихоньку выходить из этого пика», — сообщил РИА Новости Щелканов.

Небольшой пик заболеваемости будет в марте-апреле, предупредил вирусолог. К лету ожидается локальный минимум, а в сентябре-октябре начнется осенний рост заболеваемости ОРВИ, спрогнозировал вирусолог.