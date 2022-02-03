Пушков сравнил экономику США с пирамидой, которая рано или поздно рухнет

Одной из главных причин того, что Соединенные Штаты Америки ведут яростную борьбу за сохранение собственной гегемонии в мире, является американская экономика, которая представляет собой готовую рухнуть пирамиду.

Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков, комментируя появившуюся информацию о том, что впервые в истории американский государственный долг перешагнул порог в 30 триллионов долларов и достиг уровня 30,012 триллиона.

Как сообщила газета The New York Times, государственный долг США, по прогнозу американских экономистов, должен был достигнуть уровня 30 триллиона долларов на несколько лет позже, но на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

«Когда-то эта пирамида рухнет и потащит за собой всю мировую финансовую систему. Сохранение этой пирамиды, без чего экономика США обратится в развалины, и является одной из главных причин яростной борьбы США за сохранение своей мировой гегемонии», — написал Алексей Пушков по этому поводу.

Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Напомним, в декабре 2021 года Палата представителей конгресса США поддержала законопроект о повышении потолка государственного долга на 2,5 триллиона долларов до уровня в 31,4 триллиона, после чего закон был подписан президентом страны Джо Байденом.