Путин сообщил о достижении признания вакцин благодаря солидарности России и Китая

Россия и Китай достигли успеха в признании вакцин и вакцинных сертификатов благодаря солидарной позиции обеих стран на саммите G20 в 2021 году. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства написал в своей статье для китайского информационного агентства «Синьхуа», опубликованной на сайте Кремля. Путин указала на совместные усилия Москвы и Пекина на саммите «Большой двадцатки».

«Во многом благодаря солидарной позиции наших стран в 2021 году по итогам саммита «Двадцатки» в Риме удалось достичь взвешенных решений в вопросах международного сотрудничества для восстановления экономического роста, признания вакцин и вакцинных сертификатов, оптимизации энергетического перехода и снижения рисков цифровизации», — отметил президент РФ.

Ранее Владимир Путин выразил надежды, что богатый опыт Китая позволит стране провести Олимпийские игры в Пекине на самом высоком уровне. Он также сообщил, что рассчитывает на честные и бескомпромиссные соревнования.