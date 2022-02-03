Вассерман: если Украина развяжет войну, Россия усмирит ее за четыре дня

Россия, в случае необходимости, проведет операцию по принуждению Украины к миру еще стремительнее, чем сделала это в Грузии в 2008 году.

Такое мнение в эфире «Радио Аврора» высказал известный публицист и телеведущий, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман, рассуждая о том, какое будущее ждет российско-украинские отношения.

«Между Россией и Украиной не может быть ничего, поскольку Украина – часть России…Сейчас Украина используется как «Анти-Россия», поэтому там возможны любые чудеса и потрясения с единственной целью – укрепить положение Украины как «Анти-России», и, к сожалению, еще много будет для этого сделано», — считает эксперт.

То, какие события ждут Украину, по мнению Вассермана, в первую очередь зависит от того, какая внутриполитическая обстановка сложится в Соединенных Штатах Америки.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Уже сейчас понятно, что на предстоящих 8 ноября парламентских выборах Демократическая партия, контролирующая в данный момент и исполнительную власть, и обе палаты законодательной власти на федеральном уровне, контроль за законодательной властью утратит, совершенно несомненно – в Сенате, а, скорее, – в палате представителей», — предсказал аналитик.

Единственной возможностью предотвратить такой поворот событий, является организация военной провокации непосредственно перед выборами, считает Вассерман.

Точно по этому сценарию в 2008 году Республиканская армия устроила провокацию, когда Грузия напала на Южную Осетию. Это было сделано с целью поддержать на президентских выборах Джона Маккейна. Однако план республиканцев провалился, так как они, видимо, не ждали, что в Грузии все закончится за пять дней, напомнил Вассерман.

Украину же, по его словам, Россия сможет принудить к миру еще быстрее.

«Война против Украины, скорее всего, будет четырехдневной – не потому, что так много времени уйдет на принуждение к миру ВСУ, как сказано в Уставе ООН, а потому, что по примеру многих спортсменов армия РФ оставит себе запас на установление будущих рекордов», — заключил аналитик.