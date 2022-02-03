Путин осудил попытки ряда стран политизировать спорт в угоду своим амбициям

Российский лидер Владимир Путин заявил, что попытки ряда стран политизировать спорт в угоду своим амбициям являются в корне неправильными.

Глава государства подчеркнул, что Россия поддерживает традиционные олимпийские ценности, а также осуждает политизацию спорта и попытки использовать его в качестве инструмента давления. Путин также добавил, что РФ активно противодействует применению спортсменами запрещенных препаратов.

«Считаем недопустимой практику "коллективного наказания" за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением«, — отметил он.

Ранее глава РФ Владимир Путин выразил мнение, что богатый опыт КНР позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне. Соответствующее заявление он сделал в преддверии открытия международных соревнований в Пекине.