Немецкий канцлер Шольц заявил о скорых переговорах с Путиным в Москве

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что в течение ближайшего будущего посетит Москву и проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

Шольц во время беседы с телеканалом ZDF подчеркнул, что активно работает со всеми партнерами в Евросоюзе по украинскому вопросу. По его словам, вряд ли какой-то другой вопрос у политиков занимает больше времени. Он добавил, что говорил с Путиным. По словам канцлера Германии, он прибудет на территорию США 7 февраля, а также поедет в российскую столицу для обсуждения вопросов, по поводу которых необходимо разговаривать.

Политик добавил, что Евросоюз и Североатлантический альянс проводят скоординированную политику и работают над хорошей подготовкой собственных последующих решений. По его словам, беседы с Путиным всегда происходят вовремя, когда есть четкие планы.