Улицу Козлова в Петербурге затопило кипятком после прорыва трубы

Коммунальная авария произошла на улице Козлова в Петербурге, в результате чего горячей водой затопило всю дорогу. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

На опубликованных свидетелями происшествия кадрах видно, как на улице образовался пар из-за кипятка, прорвавшегося из труб. По имеющейся информации в воде оказался участок дороги от проспекта Ветеранов в сторону улицы Солдата Корзуна.

При этом на проспекте Ветеранов производятся строительство и демонтаж водопроводной сети. Основные работы были завершены, однако это не помешало прорыву трубы.

Коммунальные аварии в Петербурге стали довольно частым явлением в последнее время. Жители города то и дело остаются без электричества, водоснабжения и тепла в столь суровую зиму, как нынешняя. При этом администрация губернатора Александра Беглова не предпринимает никаких мер по устранению этой проблемы.