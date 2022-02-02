Редакция Федерального агентства новостей выпустила расследование, в котором журналисты пояснили, почему миротворческая миссия ООН в Мали (МИНУСМА) привела лишь к усилению боевиков.

МИНУСМА стала инструментом давления Франции на свою бывшую колонию, которую Париж воспринимает исключительно как источник ресурсов и сырья. Совбез ООН направил миротворцев в Мали на основании резолюции от 25 апреля 2013 года. Согласно мандату «голубые каски» обязаны поддерживать соглашение о перемирии, содействовать стабилизации государственной власти и защищать гражданское население. Однако на деле в Мали под видом благодетелей прибыли маргиналы и преступники.

Так называемые миротворцы отличились жестокими убийствами, изнасилованиями несовершеннолетних, казнями гражданских, контрабандой, грабежами и сотрудничеством с боевиками. Они показали, что миссия ООН является низкоэффективным формированием, неспособным остановить радикалов в регионе. С каждым годом присутствия миротворцев в регионе количество жертв, погибших от рук боевиков, лишь растет.

В начале миссии «голубые каски» приступили к зачистке, в результате которой пострадали не боевики, а невинные граждане. Также они прославились жестокими изнасилованиями. Многие женщины молчали о надругательствах в страхе перед расправой. В 2014 году одна из жительниц Мали призналась врачам, что подверглась групповому изнасилованию, после которого миротворцы сожгли ей гениталии сигаретами. Не последнюю роль радикалы сыграли в организации масштабной сети наркотрафика в Африке, крупным узлом которой стала Мали.

Большую часть своих проблем граждане африканского государства связывают с Францией, которая неспособна смириться с независимостью Бамако, в результате чего Париж постоянно вмешивается во внутренние дела страны и провоцирует хаос. В связи с этим в стране растут антифранцузские настроения и тренд на сближение с Россией. Власти в Бамако вынуждены были искать более надежных партнеров в области безопасности. По слухам, ими стали сотрудники «ЧВК Вагнера». Эта информация стала причиной бегства многих боевиков из района предположительной дислокации россиян.