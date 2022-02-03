Юшков: Европу пока спасает теплая зима, но в феврале газа начнет не хватать

Страны Европы в феврале, несмотря на то, что пока благодаря мягкой зиме им везет, неизбежно столкнуться с истощением запасов газа в подземных хранилищах и им придется увеличить объемы импорта голубого топлива.

Уверенность в этом в беседе с изданием «Украина.ру» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Помимо теплой зимы, которая пока играет на руку европейцам, сохранять энергобаланс им также помогает вернувшийся ветер - ветряки вновь начали активно крутиться и поставлять в энергосистему дополнительную энергию. Хотя именно безветренная погода, державшаяся в Европе почти весь 2021 год, привела к резкому сокращению ветряной генерации и поспособствовала дефициту электроэнергии, став одной из причин разразившегося осенью кризиса, напомнил эксперт-энергетик.

В любом случае, несмотря на то, что первую половину зимы европейцы пережили спокойно, в феврале им все равно придется испытать последствия кризиса, так как запасы газа в подземных хранилищах находятся на самом низком уровне за многие годы. А чем меньше уровень газа в хранилище, тем меньше давление, а значит уменьшается объем газа, который их этого хранилища можно поднять в сутки.

«В феврале мы будем наблюдать ситуацию, когда то в одном, то в другом подземном хранилище запасы газа будут истощаться и страны будут сталкиваться с необходимостью увеличения импорта. Потому что из подземных хранилищ можно будет все меньше и меньше газа поднимать ежесуточно», — объяснил Юшков.

vk.com / Игорь Юшков

При этом эксперт отметил, что сейчас уже азиатский рынок сжиженного природного газа не превалирует так над европейским, как это было осенью. Цены на СПГ колеблются, и поставщики продают газ то в Азию, то в Европу. Поэтому, благодаря поставкам сжиженного газа, европейцам пока удается покрывать потребность в увеличении импорта топлива. Но в скором времени, Европейцам придется увеличить объемы газа, который они закупают у «Газпрома», считает Юшков.