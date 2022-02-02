Глава СОМБ призвал мировое сообщество принять меры против распространяющих русофобские вбросы СМИ

Мировому сообществу пора принять меры в отношении ангажированных изданий, которые оказывают информационную и материальную поддержку центрально-африканским боевикам с помощью вбросов о российских инструкторах, заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Так он прокомментировал публикацию Corbeau News, в которой профранцузское СМИ в очередной раз бездоказательно обвинили специалистов из РФ. Иванов подчеркнул, что таким образом машина западной пропаганды защищает своих.

«Прямо сейчас мы видим активизацию пропагандистских информационных ресурсов, зарабатывающих на выдумывании новостей, очерняющих российских специалистов и Россию. Чудовищность фейков, которые они публикуют, не укладывается в голове. Инструкторов обвиняют в преступлениях, якобы совершенных в сотнях километров от мест, где они находятся. Что дальше они выдумают? "ЧВК Вагнера" на Марсе?» — заявил руководитель СОМБ.

Он отметил, что материалы ангажированных СМИ не подкреплены никакими фактами и публикуются в тот момент, когда в информационном пространстве обсуждаются обвинения против сотрудничества боевиков с МИНУСКА и французскими дипломатами. Таким образом, по его словам, прозападные журналисты пытаются перевести внимание.

«Я от имени СОМБ требую, чтобы международное сообщество оказало давление на тех, кто продолжает оказывать информационную и материальную поддержку боевикам в ЦАР!» — заявил Иванов.

Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем также ранее опроверг вбросы о российских инструкторах и бойцах национальной армии (FACA). Он призвав население республики не доверять фейкам прозападных СМИ