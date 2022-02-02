Путин указал Джонсону на «хронический саботаж» Минских соглашений Украиной

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном указал на «хронический саботаж» Украиной Минских соглашений, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры России и Великобритании обменялись мнениями в контексте кризиса на Украине и гарантий безопасности РФ. Глава государства изложил собеседнику принципиальные подходы по ряду вопросов. В том числе обратил внимание Джонсона на хронический саботаж минских договоренностей украинской стороной.

«Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности», — отмечает пресс-служба Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что телефонный разговор Путина и Джонсона должен был состояться в понедельник, 31 января, но был перенесен по просьбе британской стороны из-за публикации доклада по вечеринкам, которые во время локдауна проходили в правительственной резиденции на Даунинг-стрит.