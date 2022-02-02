Винер-Усманова ответила Ризатдиновой на заявление о нечестной борьбе

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова ответила на слова украинки Анны Ризатдиновой о конкуренции со спортсменками из РФ.

Ирина Винер-Усманова прокомментировала высказывание Анны Ризатдиновой, заявившей, что допускающим ошибки россиянкам все «сходит с рук» на крупных международных турнирах. Слова тренера национальной команды приводит Sport24.

«Это ее сугубо личное мнение. Украина всегда проигрывала России и говорила, что мы занимаем первые места в нечестной борьбе. Ничего нового. Сейчас все просто взяли себе на вооружение политику Украины в отношении нашей страны», — отметила Винер-Усманова.

Наставница российской сборной добавила, что считает заявление украинки «необоснованным». Ризатдинова является бронзовым призером Олимпиады в Рио-Де-Жанейро. Осенью прошлого года она завершила спортивную карьеру.