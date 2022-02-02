Замминистра обороны Великобритании признал высокую эффективность «ЧВК Вагнера»

Британское министерство обороны обеспокоено расширением влияния России в мире. По мнению заместитель министра обороны Джеймс Хиппи, новые базы России в Африке и на Ближнем могут создать угрозу безопасности Суэцкого канала – речь идет о «присутствии России в Порт-Судане, в сирийском Тартусе», а также о «желании России иметь порт на северном побережье Ливии».



Не меньше господина Хиппи беспокоят успехи русских специалистов в сфере безопасности, которых в западных СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», на Черном континенте. Заместитель министра отметил высокую эффективность инструкторов из России в Центральноафриканской Республике в стабилизации ситуации.

«Утверждается, в ЦАР сильно изменилась ситуация в сфере безопасности, где раньше на 90% территории страны были волнения и лишь 10% управлялись правительством, а теперь все наоборот. Многие поспорили бы с такой версией событий, но именно так их воспринимает ЦАР» — заявил Джеймс Хиппи.

Теперь и власти Мали, воодушевившись позитивным опытом сотрудничества ЦАР с Россией, возлагают надежды на помощь в стабилизации положения в стране. На массовых митингах в поддержку малийского лидера Ассими Гоита, были замечены флаги России, портреты российского президента Владимира Путина и композитора Вагнера.

