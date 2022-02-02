Эксперты Sohu перечислили три события, которые порадуют Россию и огорчат США

Китайский Новый год начался для России сразу с нескольких хороших новостей. Власти Казахстана заявили о намерении открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ, президент РФ Владимир Путин анонсировал встречу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, а российский флот планирует провести военные учения в акватории Японского и Охотского морей. На это обратили внимание эксперты китайского издания Sohu.

Накануне казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах открыть в Москве постоянное представительство республики при ОДКБ. Общественные обсуждения по данному проекту будут проводиться до 15 февраля. По мнению аналитиков, это автоматически укрепит связи между членами организации.

Помимо этого, Владимир Путин планирует встретиться в ближайшее время с президентом Франции, чтобы обсудить с ним наиболее актуальные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины. По словам экспертов, несмотря на прозападную позицию, Париж стремится уменьшить влияние США на европейскую политику.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«Встреча Макрона и Путина свидетельствует о том, что между Европейским союзом и США существует несогласованность по некоторым темам. Отношение Евросоюза к России по-прежнему отличается от отношения к ней Соединенных Штатов», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

Также в Sohu напомнили, что около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей. На маневрах планируется отработка задач по «обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке страны», сообщили в пресс-службе ТОФ.

Китайские эксперты убеждены, что российские учения являются определенным с сигналом Японии, которая по-прежнему предъявляет претензии на Курильские острова. По их мнению, это может остудить пыл японцев в территориальном споре.