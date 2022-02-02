Посол Антонов: США предлагают сосредоточиться на второстепенных вопросах по безопасности

Ответы Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности не вызывают большого энтузиазма, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью изданию Newsweek. Помимо этого, он отметил, что американская сторона предлагает сосредоточиться на второстепенных вопросах.

«Подчеркну, что содержание американских (и натовских. — Прим. ред) ответов не вызывает у нас большого энтузиазма. Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах», — уточнил Антонов.

В конце прошедшего года Российская Федерация обнародовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с Альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.