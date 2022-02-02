Автор статьи об ответах США и НАТО для России уехал на Украину

Журналист издания El Pais Ибай Арбиде Аса, выложивший ответы США и НАТО для России, сейчас находится на Украине.

Как сообщил автор статьи с копиями ответов для Москвы по гарантиям безопасности, документы являются настоящими, их подлинность проверена. Также Аса рассказал, что изначально знал о надежности источника, слившего ему ответы.

Журналист усомнился, что публикация документа повлияет на переговоры, так как позиции США и НАТО не сильно отличаются от ранее озвученных ими тезисов. Кроме того, он заявил, что вряд ли другой представитель СМИ, к которому бы попала такая информация, стал ее скрывать, пишет РИА Новости.

Ибай Арбиде Аса живет в Греции и работает на компанию Muzungu Producciones, с которой издание El Pais заключило контракт на его отправку на Украину.

Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что президент РФ Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США сразу после того, как американская сторона передаст ему письменный ответ по гарантиям безопасности.