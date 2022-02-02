Вирусолог Чумаков заявил, что «Омикрон» чаще всего попадает в организм через нос

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции чаще всего попадает в организм человека через нос. Этот путь проникновения является самым опасным, заявил вирусолог Петр Чумаков.

По словам медицинского специалиста, эпителий в носу является наиболее чувствительным к частицам патогена. В связи с этим люди, которые пренебрегают средствами индивидуальной защиты для прикрывания лица, больше других подвержены заражению.

«Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому, когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос», — объяснил Чумаков в разговоре с URA.RU.

Мнение профессора поддержал иммунолог Владимир Болибок. Он предупредил, что коронавирусная инфекция быстрее всего проникает в организм именно через орган обоняния.