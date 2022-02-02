Коротченко указал на особенность «Искандеров», которая напугала польского генерала

Странам, входящим в Североатлантический альянс, действительно нечего противопоставить российскому оперативно-тактическому ракетному комплексу «Искандер», который может использовать два типа ракет – крылатые и баллистические.

Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, который в беседе с информагентством «ПолитРоссия» прокомментировал опасения польского генерала Вальдемара Скшипчака.

Ранее Скшипчак в интервью порталу Fakt указал на уязвимость Запада перед новейшими российскими вооружениями, и в частности, перед ракетными комплексами «Искандер-М». По словам польского военачальника, эти комплексы спроектированы так, что являются неуязвимыми для систем противоракетной обороны НАТО, и если они будут размещены поблизости от польской границы, Варшаве будет не в состоянии ответить.

«У нас нет систем, чтобы их сбить. Я даже не знаю, если бы у нас были (американские системы противовоздушной обороны) Patriot, справились бы мы или нет», — пожаловался Вальдемар Скшипчак.

Страхи польского генерала прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко, который отметил, что откровения Скшипчака являются простой констатацией факта, так как ни одна из имеющихся в распоряжении Запада систем ПВО не может обеспечить эффективную защиту от российских «Искандеров».

По словам Коротченко, особенность «Искандеров», которая заставляет западных военных испытывать перед ними страх и беспомощность, заключается в том, что этот ракетный комплекс может использовать ракеты разных типов.

«У "Искандеров" два типа ракет: баллистические и крылатые. По обоим типам ракет западные комплексы ПРО работают неэффективно», - объяснил эксперт.

Крылатые ракеты, добавил Коротченко, недоступны для перехвата западными ПВО, так как летят на достаточно низкой высоте. А ядерными баллистическими ракетами российские комплексы могут нанести массированный удар, который системы противовоздушной обороны стран НАТО не в состоянии отразить.

mil.ru /

Напомним, в среду, 2 февраля, пресс-служба Западного военного округа России сообщила о проведенных в Курской области тактических учениях, в ходе которых ракетная бригада провела условные пуски ракет из оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». В учениях было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники, а также порядка 300 военнослужащих.