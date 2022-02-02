Зеленский стал героем мемов после ДТП с депутатом Рады Трухиным

Глава украинского государства Владимир Зеленский стал героем мемов после дорожно-транспортного происшествия, связанного с депутатом Верховной рады Александром Трухиным.

Речь идет о видео с камер полицейских, которые работали на месте ДТП с участием народного депутата. По словам патрульного, очевидца данного происшествия, Трухин в тот день имел все признаки алкогольного опьянения.

На кадрах депутат просит у инспектора разрешения: «Давай я тихонечко сейчас в лес уйду?». Он уверяет полицейского в том, что «награда» не заставит себя ждать. Также Трухин категорически отрицает, что был за рулем.

Разбирательство по этому делу в конце концов заглохло, а от должности Трухина так и не отстранили.

Соцсети «взорвались» мемами с Зеленским после скандала вокруг депутата Трухина. На картинках украинский президент изображен «утекающим» от выполнения своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что Украина создаст новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей. Об этом заявил Зеленский. По его словам, дипломатическая поддержка Киева сейчас находится на самом высоком уровне с 2014 года.