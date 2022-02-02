Белоруссия нашла простой способ поставлять нефтепродукты в Эстонию в обход санкций ЕС

Белоруссия нашла способ экспортировать нефтепродукты в Эстонию в обход европейских санкций. По мнению экспертов аналитического портала RuBaltic, это лишний раз подтверждает, что и сама Прибалтика не готова отказываться от конкретной финансовой выгоды ради «демократических идеалов».

В прошлом году торговля между Минском и прибалтийскими республиками выросла до рекордного уровня, несмотря на ограничения со стороны ЕС. Одна лишь Эстония импортировала белорусских нефтепродуктов почти в три раза больше, чем в 2020-м. Впрочем, представитель эстонского МИД Кристина Отс заверила, что местные предприятия не нарушали установленные санкции.

«Движение товаров контролируют таможня Латвии и налогово-таможенный департамент Эстонии, а перевозчики товаров проверили соответствие товаров санкционным спискам и нарушений не обнаружили», — отреагировала она.

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Как подчеркнули аналитики, в действующем санкционном режиме против Белоруссии действительно есть лазейки, позволяющие Таллину не только сохранить транзит, но и увеличить поставки грузов из Минска без последствий. В частности, запрет на перевозку белорусских нефтепродуктов не распространяется на контракты, которые были заключены до 25 июня 2021 года.

При этом эстонская газета Eesti Paevaleht утверждает, что Белоруссия может использовать «нелегальные схемы» транзита своей продукции через прибалтийскую республику — якобы нефтепродукты декларируются под свободными от ограничений товарными кодами. Впрочем, обозреватели RuBaltic назвали такую версию маловероятной.

«Транзит осуществляется через Латвию, латвийская таможня контролирует движение товаров из Беларуси в Эстонию. Зачем ей покрывать возможные нелегальные схемы транзита с “липовыми” кодами? Чтобы дать возможность заработка портам соседней страны?» — задались вопросом авторы статьи.

wikipedia.org / Eric Kounce

Кроме того, по их словам, госорганы Эстонии должны проверять белорусскую продукцию особенно тщательно, ведь малейшее нарушение может обернуться громким скандалом.

«Но Лукашенко продолжает активно использовать Таллин как морские ворота для экспорта нефтепродуктов — это непреложный факт. Пока Литва принципиально отказывается перевозить белорусские грузы, Эстония не менее принципиально их перевозит», — заключили эксперты.

Ранее Литва расторгла договор с компанией «Беларуськалий» о перевозке калийных удобрений из-за санкций Евросоюза. В ответ премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск примет ответные меры, которые коснутся железнодорожного транспорта. На этом фоне литовские предприятия начали подсчитывать возможные убытки из-за роста издержек на поставку товаров зарубежным клиентам.