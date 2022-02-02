Межуев объяснил, кто заинтересован в публикации ответов США и НАТО на требования РФ

Слив «ответов США и НАТО» на предложения Москвы по гарантиям безопасности мог быть осуществлен с расчетом на то, что у России из-за этого будут неприятности.

Такое предположение в беседе с изданием Life высказал политолог Борис Межуев, который напомнил, что Соединенные Штаты перед там, как дать России письменный ответ, особо просили не публиковать его.

Эта просьба была расценена многими экспертами, как намек на то, что ответ Вашингтона может быть достаточно мягким.

«Когда США просили не публиковать ответы, ощущение было, что они будут довольно мягкие, чтобы не подставлять администрацию Байдена. Но, насколько я понимаю, ответы оказались гораздо более жесткими, чем ожидалось. Очевидно, что шило в мешке не утаишь», — отметил Межуев.

При этом политолог добавил, что в Соединенных Штатах Америки есть люди, которые надеются на то, что российско-американский диалог по гарантиям безопасности закончится неприятной для Москвы развязкой. И хотя невозможно точно назвать того, кто организовал слив информации, ясно, что это люди из тех кругов, которых не устраивает затишье, и которые подталкивают Россию к жестким действиям.

«Я боюсь, что это не последний слив, и подобная провокация не последняя, и России пора готовиться к этому. России это (слив ответа США) совершенно не выгодно. Слив идет с той стороны, но я исключаю, что это могло быть от (президента США Джо) Байдена, госсекретаря (Энтони Блинкена) или советника по нацбезопасности (Джейка Салливана), — добавил политолог.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

За сливом американского ответа, по мнению Межуева, могут стоять действующие в своих интересах представители западных стран, обладающих мощным разведывательным сообществом, среди которых есть и люди, причастные к составлению этих документов. В этих кругах, уверен эксперт-международник, совершенно точно есть люди, считающие, что «Байден слишком слаб».

Напомним, ранее «ответы США и НАТО» на российские предложения по гарантиям безопасности были опубликованы изданием Еl Pais. Американский ответ занял пять страниц, а ответ западного военного блока – четыре. Однако подлинность опубликованных материалов издание ничем не подтвердило.