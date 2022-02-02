Фонд борьбы с репрессиями призвал власти Франции возобновить расследование смерти Анжело Гарана

Правозащитники российского ФБР обратили внимание на обстоятельства смерти жителя Франции Анжело Гарана, который был застрелен в марте 2017 года, и призвали власти этой страны возобновить расследование этого дела.

Француз был найден в сарае на ферме его семьи. Как утверждают представители правоохранительных органов, он бросился на офицеров антитеррористического подразделения «Группа вмешательства Национальной жандармерии» с ножом. Те выстрелили в Гарана пять раз в целях самообороны. При этом родственники Гарана утверждают, что в действительности он не нападал на офицеров полиции, а огонь был открыт без какого-либо предупреждения.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, в 2017 году офицеры полиции, застрелившие француза, были обвинены в умышленном насилии с применением оружия, повлекшим за собой смерть гражданина. Тем не менее французский суд оправдал их.

«Анжело Гаран принадлежал к кочевым народам Франции, с которыми связаны различные стереотипы и которые часто становятся жертвами расизма и дискриминации», — говорится в тексте публикации Фонда борьбы с репрессиями, основанного предпринимателем Евгением Пригожиным.

Правозащитники Фонда подчеркнули, что Анжело Гаран стал жертвой дискриминации со стороны французских правоохранительных органов. Они призвали власти страны возобновить расследование обстоятельств его смерти и объяснить, почему на его арест были отправлены вооруженные офицеры группы специального назначения.