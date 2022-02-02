Премьер Польши Моравецкий: запуск «СП-2» развяжет Путину руки в отношениях с Европой

Запуск российского газопровода «Северный поток — 2» развяжет президенту РФ Владимиру Путину руки в отношениях с Европой. Соответствующее заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По словам Моравецкого, «Северный поток — 2» поможет России установить политическое и экономическое господство над другими государствами. Он назвал проект «российским неоимпериализмом». Таким мнением он поделился во время встречи в Киеве с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Моравецкий также подчеркнул, что Берлин оказывает помощь российской стороне. По его мнению, ФРГ способствует запуску газопровода.

«С запуском "СП-2" Германия заряжает для Путина пистолет, с помощью которого он сможет шантажировать всю Европу», —попытался премьер напугать Европу выдуманными планами России по «СП-2».

Ранее телеканал «360» писал, что газ, который Украина начала закупать у Венгрии, российского происхождения, хотя по контрактам топливо является венгерским. То есть закупки происходят не через виртуальный, а через реальный реверс.