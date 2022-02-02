Глава МИД Британии Трасс заверила, что приедет в Россию «как можно скорее»

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс пообещала, что приедет в Россию в течение ближайшего времени после выздоровления.

Известно, что министр иностранных дел отложила поездку из-за коронавируса. Сейчас Трасс находится на изоляции. В планах главы МИД продолжать работать, но из дома.

Ранее телеканал «360» писал, что Украина создаст новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей. Об этом заявил Зеленский. По его словам, дипломатическая поддержка Киева сейчас находится на самом высоком уровне с 2014 года.