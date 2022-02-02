Погребинский: Россия должна дать Западу жесткий ответ-предупреждение

Несколько дней назад была надежда на то, что взаимоотношения России и Запада пойдут по пути деэскалации, но затем стало ясно, что ситуация находится в той точке, после которой напряженность будет только нарастать.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам эксперта, еще недавно казалось, что после окончания российско-белорусских военных учений и возвращения президента РФ Владимира Путина из Пекина, где он планирует присутствовать на открытии зимних Олимпийских Игр, появятся перспективы для поиска компромисса между Москвой и Западом.

«Но события последних дней с этим "тройственным союзом" и утечкой ответов США и НАТО на предложения России по безопасности в Европе, которые опубликовала испанская газета El Pais, показывают, что с ними договориться по уму нельзя. Им нужен жесткий ответ-предупреждение относительно того, как больно им может быть, если они не захотят идти на компромисс», — считает Михаил Погребинский.

Федеральное агентство новостей /

Американцы, напомнил политолог, сейчас фактически требуют, чтобы Россия отказалась от проведения военных учений в Белоруссии и даже убрала куда-то войска на своей собственной территории. Кроме того, США и НАТО призвали Москву вывести войска из Крыма, Абхазии и Осетии, и Приднестровья.

Таким образом, они практически «нарываются, чтобы их послали», объясняет Погребинский, а значит российскому руководству деваться некуда, придется отвечать жестко и показать Западу, чем для него может кончится подобное поведение.

«Повторюсь, еще пару дней назад я был настроен на высокий шанс деэскалации, а сейчас я вижу, что мы находимся в точке, за которой эскалация будет только увеличиваться», — заключил Михаил Погребинский.

Напомним, Россия в декабре 2021 года озвучила соединенным Штатам Америки и Североатлантическому военному блоку свои требования о гарантиях безопасности, после чего МИД РФ обнародовал свои предложения на это счет. В январе 2022 года представители Москвы провели трехступенчатые переговоры, посвященные данной теме, с представителями США, НАТО и ОБСЕ.

/ Федеральное агентство новостей

Однако предоставленный на минувшей неделе письменный ответ Вашингтона и Брюсселя свидетельствует о расхождениях в понимании сторонами принципа равной и неделимой безопасности для всех стран. Об это заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, «так дело не пойдет» и страны Запада должны четко ответить на вопрос, как они понимают взятое на себя в рамках Стамбульской хартии обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств.