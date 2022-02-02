Финалистов конкурса на разработку градостроительных решений «Горской» объявят в прямом эфире

Открытый международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительных решений комплексного развития территории «Горская» продолжает работу. Итоги первого этапа будут подведены 3 февраля, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Оценка участников проходит по нескольким критериям. В частности, жюри рассматривает релевантность и статус представленных в портфолио проектов, содержание эссе и предлагаемую идею будущих решений. Имена победителей объявят в прямом эфире, который начнется в 12:00. Следить за обсуждением проектов можно по ссылке.

За возможность выиграть конкурс борются представители разных стран, включая США, Китай, Великобританию и Италию. На данном этапе соперниками являются 76 компаний.

Стоимость проекта комплексного развития «Горской», по оценкам организатора конкурса ООО «Мегалайн», составит около 60 млрд рублей. Он подразумевает строительство на берегу Финского залива, где сейчас находятся полуразрушенные строения и несанкционированные свалки мусора, делового центра Петербурга. В будущем данная территория должна стать визитной карточкой Северной столицы.

Проект ранее был представлен президенту России Владимиру Путину. Это произошло на заседании наблюдательного и экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под его руководством.