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Журналист Соловьев: США после их наглого ответа по безопасности спасла лишь выдержка Путина

Политика
/ Обновлено: 02 февраля 2022 17:53
Журналист Соловьев: США после их наглого ответа по безопасности спасла лишь выдержка Путина

Соединенные Штаты после их наглого ответа по вопросу гарантий безопасности спасла лишь железная выдержка президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал тележурналист Владимир Соловьев.

По его словам, Вашингтон забывает о преимуществах Москвы. Речь идет о стратегических вооружениях, подчеркнул журналист. Соловьев напомнил, что российская сторона уступила США уже два раза. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев LIVE».

Журналист Соловьев: США после их наглого ответа по безопасности спасла лишь выдержка Путина
pixabay.com  / 12019

«Только то, что Владимир Владимирович Путин — человек совершенно потрясающей выдержки и терпения, объясняет, почему после такого наглого ответа мы вообще не развернули по полной программе все военно-технические и военные ответы, которые у нас, безусловно, есть», — рассказал журналист, как одно качество Путина спасло США от жесткого ответа России на хамство в вопросе гарантий безопасности.

Также он поразился уверенности Соединенных Штатов в том, что Россия согласится слушать любой бред Вашингтона. Соловьев назвал подобное поведение хамством.

Ранее телеканал «360» сообщал о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.

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