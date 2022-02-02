Политолог Корнилов высмеял «дичайшую» информационную кампанию Запада против России

Политолог Владимир Корнилов высмеял абсурдные попытки Запада развязать информационную кампанию против Москвы и обвинить ее в якобы подготовке «нападения» на Украину. Так он отреагировал на материал британского таблоида The Daily Star о том, что «постоянные угрозы» российского президента Владимира Путина удерживают инопланетян от вторжения на землю.

Авторы статьи сослались на мнение уфолога Ника Поупа, работавшего в министерстве обороны Великобритании. Последний завил, что демонстрации российским лидером оружия перед Украиной сводят к минимуму отчаянные попытки специалистов установить связь с представителями внеземной цивилизации.

«Инопланетяне, вероятно, рассматривают войну как нечто, чем занимаются только примитивные цивилизации, поэтому ситуация на Украине означает, что мы вряд ли получим приглашение присоединиться к Галактической Федерации в настоящее время», — посетовал уфолог.

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Корнилов обратил внимание, что такие «дичайшие» материалы публикуются в западной прессе сплошным потоком, несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского и других политиков не нагнетать ситуацию вокруг страны. Все это заставляет задуматься о свободе и неподконтрольности зарубежных СМИ.

«В западной прессе по мановению волшебной палочки включили одну и ту же кампанию о "российском вторжении". Прошло уже несколько месяцев, хоть какой-то голос разума должен включиться? Нет, все репортажи исключительно о российской агрессии, все идет сплошным потоком», — возмутился политолог в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Впрочем, абсурдные заявления по этому поводу звучат не только в СМИ, но и из уст иностранных лидеров, заметил Корнилов. Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон на встрече с Зеленским в Киеве предупредил, что в случае нападения России украинцы будут воевать до последней капли крови, поэтому «русские матери должны помнить о жизнях своих сыновей».

«Это лишний раз подтверждает тезис о том, что Запад, в данном случае Лондон, готов сражаться до последнего украинца, а сам гибнуть не собирается. Слать оружие, чтобы побольше убить людей, в первую очередь граждан Украины, — это сколько угодно. Пытаюсь понять логику самих украинцев, они же видят эти заявления, неужели хоть какая-то часть этой публики не понимает, что их готовят на заклание?» — заключил Корнилов.

Ранее политолог Ростислав Ищенко объяснил, чего на самом деле пытаются добиться США, провоцируя военный конфликт на Украине.