Генерал ВСУ назвал города Украины, жители которых хотят воссоединения с Россией

Командующий десантными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Михаил Забродский сделал шокирующее заявление в эфире телеканала Espreso.TV о желании жителей некоторых областей Украины последовать по пути крымчан и вернуться в состав России.

«Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа [РФ]. И это как раз левобережная часть. Условное направление: Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы», – заявил Забродский.

На основании чего военачальник сделал такие выводы, не уточняется. А вот мотивы генерала вполне очевидцы и связаны с истерией вокруг возможного российского вторжения на Украину. По словам командующего, Москве не составит труда захватить Киев, поскольку значительная часть населения попросту не станет оказывать сопротивления.

Отметим, против Забродского в России возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид».