Читатели британской Daily Mail потребовали от Джонсона прекратить антироссийскую риторику

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону нужно перестать делать выпады против России, уверены жители страны в Сети.

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на визит политика в Киев. Там Джонсон заявил, что Лондон готовит антироссийские санкции. Пакет ограничительных мер вступит в силу тогда, когда «первый российский сапог переступит границу Украины», пояснил премьер. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать».

Британцы поставили крест на санкционных угрозах Бориса Джонсона в адрес России. Пользователи Сети призвали заменить действующего премьера серьезным лидером.

«Заткнись, Борис, нам нужен российский газ, потому что за последние 20 лет никто ничего не сделал для того, чтобы сделать нас энергетически самодостаточными. Ветряки ситуации не меняют», — подчеркнул один из читателей издания.

«Пожалуйста, кто-нибудь может объяснить, как работают санкции? Как может Борис из крошечной Великобритании чем-то угрожать огромной России? Это как если бы мышь пугала кошку, не так ли?» — поинтересовался другой.

Ранее обозреватель Патрик Винтур заподозрил Джонсона в попытках вернуть себе дипломатический вес. Так эксперт прокомментировал активизацию Великобритании в ситуации с Украиной.