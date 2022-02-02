Карпина в соцсетях поздравила мужа с 53-летием

Жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина в соцсетях поздравила супруга с днем рождения.

Профессиональная певица Дарья Карпина представила подписчикам в Instagram-аккаунте новый клип, приуроченный ко дню рождения супруга. Главному тренеру российской футбольной сборной 2 февраля исполнилось 53 года.

«Любимый, лучший подарок — сделанный своими руками! И сегодня, в твой день рождения, он именно такой! Каждое слово этой песни — для тебя и про тебя! Люблю! С днем рождения!» — написала жена наставника.