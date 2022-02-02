Ищенко рассказал о болезненном транзитном уроке «Газпрома» для Польши и Украины

Российский поставщик газа «Газпром» и Венгрия своим взаимовыгодным сотрудничеством в сфере поставок и транзита топлива преподали хороший урок Польше и Украине.

Об этом, комментируя в эфире радио «Говорит Москва» состоявшуюся накануне встречу президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана, заявил политолог Ростислав Ищенко.

По словам обозревателя МИА «Россия сегодня», Орбан не является для России ни другом, ни врагом, а сосредоточен на решении проблем собственной страны, и об этом открыто заявил в Москве, на пресс-конференции, завершавшей его переговоры с российским лидером. При этом венгерский премьер отметил, что, пока везде в Европе стоимость коммунальных услуг для населения стремительно растет, в Венгрии она снижается. Будапешту удалось добиться этого, благодаря заключенному с «Газпромом» долгосрочному контракту.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Комментируя эти слова Виктора Орбана, Ростислав Мищенко напомнил, что Венгрия, в отличие от Польши, не переходила от одной формулы расчета цены на газ на другую. И в результате венгры, используя старую формулу, платят за газ в три-четыре раза меньше, чем поляки или молдаване, переписавшие контракты с «Газпромом» и теперь покупающие газ по цене, привязанной к споту.

«"Газпрому", несмотря на то что он на этом заработал, лихорадка с беспрерывным переписыванием контрактов и судами-пересудами не нужна. Он хочет спокойно работать и зарабатывать. "Газпрому", как и России, выгодно показать, что есть нормальный экономический партнер и мы с ним прекрасно сотрудничаем», — добавил политолог.

Благодаря Венгрии, «Газпром», смог продемонстрировать провал той экономической политики, которую вела Польша, через Стокгольмский арбитраж добившаяся изменения формулы расчета цены на поставляемый Россией газ и на привязку этой цены к спотовому рынку. После того, как стоимость газа на бирже многократно выросла минувшей осенью, поляки поняли свой просчет и попытались вернуться к прежней формуле, но «Газпром» отказался пойти им навстречу.

Еще один болезненный урок «Газпром» на примере Венгрии смог преподать Украине, отмечает Ищенко.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Так Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая начала получать российский газ в обход украинской газотранспортной системы. Теперь голубое топливо поступает в Венгрию по газопроводу «Турецкий поток», и делается это по желанию венгерской стороны, которая не хочет больше зависеть от непредвиденных действий и перепадов настроения киевских властей.

«Украина сейчас пытается продлить действующий контракт на 40 миллиардов кубов транзита в обязательном порядке. Киев предлагает начать переговоры уже сейчас. Но когда к нам прибегают европейцы и спрашивают, почему мы не хотим, мы отвечаем: "А нам нечего прокачивать. Венгры уже просят поставлять в обход, и мы идем навстречу". Еще несколько потребителей попросят, и что мы будем качать через Украину, воздух?», — объяснил эксперт.

Напомним, ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина начала напрямую получать газ из Венгрии. При этом СМИ уточнялось, что газ, покупаемый Украиной у Будапешта, остается российским, так как сама Венгрия получает его по «Турецкому потоку».