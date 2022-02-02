Ищенко рассказал о болезненном транзитном уроке «Газпрома» для Польши и Украины

Российский поставщик газа «Газпром» и Венгрия своим взаимовыгодным сотрудничеством в сфере поставок и транзита топлива преподали хороший урок Польше и Украине.
Об этом, комментируя в эфире радио «Говорит Москва» состоявшуюся накануне встречу президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана, заявил политолог Ростислав Ищенко.
По словам обозревателя МИА «Россия сегодня», Орбан не является для России ни другом, ни врагом, а сосредоточен на решении проблем собственной страны, и об этом открыто заявил в Москве, на пресс-конференции, завершавшей его переговоры с российским лидером. При этом венгерский премьер отметил, что, пока везде в Европе стоимость коммунальных услуг для населения стремительно растет, в Венгрии она снижается. Будапешту удалось добиться этого, благодаря заключенному с «Газпромом» долгосрочному контракту.
Комментируя эти слова Виктора Орбана, Ростислав Мищенко напомнил, что Венгрия, в отличие от Польши, не переходила от одной формулы расчета цены на газ на другую. И в результате венгры, используя старую формулу, платят за газ в три-четыре раза меньше, чем поляки или молдаване, переписавшие контракты с «Газпромом» и теперь покупающие газ по цене, привязанной к споту.
«"Газпрому", несмотря на то что он на этом заработал, лихорадка с беспрерывным переписыванием контрактов и судами-пересудами не нужна. Он хочет спокойно работать и зарабатывать. "Газпрому", как и России, выгодно показать, что есть нормальный экономический партнер и мы с ним прекрасно сотрудничаем», — добавил политолог.
Благодаря Венгрии, «Газпром», смог продемонстрировать провал той экономической политики, которую вела Польша, через Стокгольмский арбитраж добившаяся изменения формулы расчета цены на поставляемый Россией газ и на привязку этой цены к спотовому рынку. После того, как стоимость газа на бирже многократно выросла минувшей осенью, поляки поняли свой просчет и попытались вернуться к прежней формуле, но «Газпром» отказался пойти им навстречу.
Еще один болезненный урок «Газпром» на примере Венгрии смог преподать Украине, отмечает Ищенко.
Так Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая начала получать российский газ в обход украинской газотранспортной системы. Теперь голубое топливо поступает в Венгрию по газопроводу «Турецкий поток», и делается это по желанию венгерской стороны, которая не хочет больше зависеть от непредвиденных действий и перепадов настроения киевских властей.
«Украина сейчас пытается продлить действующий контракт на 40 миллиардов кубов транзита в обязательном порядке. Киев предлагает начать переговоры уже сейчас. Но когда к нам прибегают европейцы и спрашивают, почему мы не хотим, мы отвечаем: "А нам нечего прокачивать. Венгры уже просят поставлять в обход, и мы идем навстречу". Еще несколько потребителей попросят, и что мы будем качать через Украину, воздух?», — объяснил эксперт.
Напомним, ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина начала напрямую получать газ из Венгрии. При этом СМИ уточнялось, что газ, покупаемый Украиной у Будапешта, остается российским, так как сама Венгрия получает его по «Турецкому потоку».