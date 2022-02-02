Политолог Кошкин: Россия не стремится обладать правом вето в вопросе членства в НАТО

Россия не стремится обладать правом вето в вопросе членства в Североатлантическом альянсе. Соответствующим мнением поделился политолог Андрей Кошкин.

По его словам, вопрос членства в блоке относится к конкретной суверенной стране и Североатлантическому альянсу. Кошкин подчеркнул, что речь идет не о праве обладания российским президентом Владимиром Путиным функцией запрета. Об этом он рассказал в ходе общения с «ПолитРоссией».

По мнению политолога, Вашингтон идет на поводу своих личных желаний. Он также указал на желание Соединенных Штатов принудить РФ к «вторжению» на территорию Украины. Эксперт считает, что Западу стоит задуматься перед тем, как совершать рискованные действия.

«Либо США вновь начнут соблюдать международное право, либо мы начнем жить по ястребиному праву. Тогда и претензии будут совершенно другие», — сделал он неожиданное заявление о следующем шаге Путина в случае игнорирования России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Россия несет ответственность за деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом она сравнила Москву с «кричащей с крыши курятника» лисой.