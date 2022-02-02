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Мишустин заявил, что омикрон-штамм выявлен практически во всех регионах России

Общество
/ Обновлено: 02 февраля 2022 16:45
Мишустин заявил, что омикрон-штамм выявлен практически во всех регионах России

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» выявлен практически во всех регионах страны.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться на территории России. Медики все чаще начинают выявлять у пациентов новый штамм «Омикрон».

«Новый штамм «Омикрон» выявлен практически во всех субъектах Российской Федерации», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Так, по словам Мишустина, эта мутация зафиксирована практически во всех регионах страны. Он подчеркнул, что важно оперативно выявлять коронавирус и исследовать его штаммы.

Штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» был выявлен в ноябре 2021 года в ЮАР. Многие специалисты отмечают высокую заразность этого варианта.

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