Движение по проспекту Маршала Блюхера в Петербурге планируют ограничить

Жителей Санкт-Петербурге предупредили об ограничении движения по проспекту Маршала Блюхера. Проезд закроют летом 2022 года.

Движение ограничат на отрезке от Полюстровского до Пискаревского проспекта в Калининском районе. Проезд будет невозможен из-за проведения ремонтных работ. Специалисты отремонтируют 3,5 километра дорог. В частности, планируется положить новый асфальт на магистрали и тротуарах, а также заменить бордюрный камень. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Водители в Северной столице могут столкнуться с пробками из-за ограничения движения. Подобная обстановка фиксируется в городе с начала зимы. Некачественная и несвоевременная уборка снега приводит к ежедневным километровым заторам. Однако администрация губернатора Александра Беглова не спешит решать проблемы.