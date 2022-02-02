Папа римский обратился с приветственной речью к организаторам и участникам ОИ-2022

Папа римский Франциск выступил с приветственной речью в преддверии зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине. Он пожелал удачи спортсменам на соревнованиях.

Папа римский во время коллективной аудиенции в Ватикане назвал спорт возможностью навести мосты дружбы между разными народами. Трансляция его выступления велась на портале «Ватиканские новости».

«В Пекине скоро начнутся зимние Олимпийские, а затем Паралимпийские игры. Я сердечно приветствую всех участников и желаю организатором успехов, а спортсменам — удачи», — отметил он.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Столица КНР была выбрана местом проведения соревнований в процессе сессии Международного олимпийского комитета в 2015 году.