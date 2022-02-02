Мужская сборная России по хоккею прилетит на ОИ в Пекин на отдельном самолете

Представители Олимпийского комитета России (ОКР) подтвердили информацию об отдельном рейсе в Пекин для мужской хоккейной сборной.

Такое решение было принято в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией от других участников полета. Для российских спортсменов был организован дополнительный борт.

«В связи с возникшей необходимостью было принято решение организовать сегодня дополнительный борт из Москвы в Пекин. На одном рейсе на игры вылетает мужская сборная по хоккею, на втором ряд представителей других сборных команд, СМИ и официальные лица», — говорится в сообщении ОКР для РИА Новостей.

Сообщается, что самолеты вылетят из аэропорта Шереметьево в 19:00 и 20:55 по московскому времени. Зимние Игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля.