Движение «Колумбайн» признали террористическим на территории России

Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании международного молодежного движения «Колумбайн» террористическим.

«Удовлетворить административный иск Генеральной прокуратуры, признать движение «Колумбайн» террористическим», — постановил суд.

Решение суда вступает в силу немедленно. Ранее Генеральная прокуратура РФ просила Верховный суд признать данное движение террористической организацией. Рассмотрение вопроса прошло в закрытом режиме. Сторонники этого движения пропагандируют идеи двух подростков из США, которые устроили в 1999 году стрельбу в школе в штате Колорадо. В тот день от их рук погибли 13 человек.