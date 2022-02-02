Имам напомнил европейским чиновникам о количестве африканцев, отдавших свою жизнь за Францию

Высказывание министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о количестве погибших в Мали французских солдат вызвало гнев имама Ахмаду Махтара Канте. Он призвал европейских чиновников вспомнить о количестве африканцев, которые отдали свои жизни за Францию. В сравнении с этим количество погибших в Мали солдат Пятой Республики покажется ничтожно малым.

«Сколько африканцев погибло за Францию? Аргумент о количестве погибших французских солдат в Мали кажется нам лишним. Кроме того, мы не видели, чтобы Эммануэль Макрон и его министры подвергались нападкам, с которыми регулярно сталкивается правительство Мали», — заявил Канте.

Он добавил, что Франция всегда равнодушно относилась к жертвам среди мирного населения. Из-за действий Парижа погибли тысячи малийцев, напомнил имам. Военные операции Пятой Республики привели лишь к росту террористической активности. Радикалы практически контролируют север страны, несмотря на присутствие французских военных. От рук боевиков регулярно гибнут мирные граждане.

С критикой в адрес военной миссии Франции ранее выступил премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига, который обвинил французский контингент в многочисленных преступлениях на территории Африки. За восемь лет присутствия французы никак не помогли Бамако в борьбе с радикальными исламистами, уверен политик. Именно поэтому новые власти страны обратились за помощью к России и пригласили в Мали российских инструкторов, которых в западной прессе связывают с «ЧВК Вагнера».