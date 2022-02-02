Парламент Кировской области включен в топ-20 самых открытых областных законодательных собраний

По данным рейтинга открытости парламентов российских регионов, Заксобрание Кировской области вошло в двадцатку самых открытых ОЗС в России, заняв 18-е место.

В то же время по уровню экономии затрат на обслуживание парламента ОЗС Кировской области заняло лидирующие позиции, сообщает «Кировская правда». По открытости принятия решения кировчане стали седьмыми, а по открытости связи через электронную почту – четвертыми.

Рейтинг был составлен на основании информации по 85 парламентам. Его результаты опровергают связь открытости региональных парламентов с расходами на их содержание. Автором исследования выступил Фонд развития городского самоуправления «1870».