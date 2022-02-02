Политолог Ищенко рассказал о важном преимуществе России перед США в борьбе за влияние в Европе

Провоцируя военный конфликт на Украине, США пытаются добиться полного разрыва в экономических отношениях между Россией и Евросоюзом, однако в этом противостоянии Москва находится в более выигрышной позиции. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выразил украинский политолог Ростислав Ищенко.

«По сути, сейчас идет борьба за позицию Европы. В этом отношении России легче, потому что США нужно получить консолидированную позицию по резким и необратимым шагам. А России необходимо, чтобы хотя бы часть ЕС и НАТО не соглашалась с США», — объяснил эксперт.

По словам Ищенко, США могут развязать войну на Украине в любой момент, но получить желаемый результат им будет не так просто, поскольку воевать за Киев европейские страны не готовы. В доказательство политолог привел новость о том, что Великобритания и Польша не стали объявлять о создании нового альянса с Украиной якобы из-за заболевания коронавирусом главы британского МИД Лиз Трасс.

president.gov.ua / Офіс Президента України

«Если заболеет министр обороны США, то НАТО воевать не будет или как? У любого министра есть заместители, не бывает такого, чтобы ведомством некому было руководить. Это попытка информационной провокации. Мол, смотрите, Британия и Польша настолько благородны, что готовы протянуть руку помощи Украине и чуть ли не воевать за нее. Но чтобы что-то получилось, нужно быть готовым воевать», — подчеркнул эксперт.

Тем временем Россия продолжает активно сотрудничать с американскими союзниками в Европе — накануне президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а в ближайшее время в Москву должен прилететь французский лидер Эммануэль Макрон. Кроме того, РФ регулярно проводит переговоры и консультации с Германией.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

«У России сейчас хорошая позиция, мы это видели на пресс-конференции Путина и Орбана. Премьер либо молча, либо вслух поддержал все позиции Путина, ничего не опровергая и не отвергая. Это как минимум одна страна-член ЕС и НАТО, которая явно не торопится поддерживать США. Аналогичные заявления делает Германия, Франция тоже не занимает однозначно проамериканскую позицию», — резюмировал гость эфира.

Ранее Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности, а именно недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры организации в Европе к состоянию 1997 года.