Суд Грозного арестовал жену чеченского экс-судьи Янгулбаева

Старопромысловский районный суд Грозного избрал меру пресечения супруге экс-судьи из Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой в виде ареста сроком на два месяца. Женщине предъявили обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе суда.

«В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 1 апреля», — говорится в сообщении.

Злоумышленницу задержали 20 января на территории Нижнего Новгорода и перевезли в Чечню. На родине женщина получила 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. За это время в Грозном Мусаева совершила нападение на сотрудника полиции и едва не покалечила его. Правоохранители не смогли задержать ее супруга из-за статуса судьи в отставке. Вся семья вскоре покинула РФ.