The Guardian назвала вмешательство Британии в кризис на Украине попыткой стать союзником США

Великобритания в лице премьер-министра Бориса Джонсона вмешивается в украинский кризис с целью вернуться себе дипломатический вес и стать самым надежным союзником США, пишет газета The Guardian.

По словам автора статью Патрика Винтура, для страны участие в этой ситуации является серьезной проверкой на прочность. Он уточнил, что пройти ее необходимо любой ценой, учитывая недавние события — вывод войск из Афганистана и объявление о партнерстве в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Журналист считает, что важный момент настал и лично для Джонсона, поскольку активность в отношениях с Киевом может отвлечь британцев от промахов премьер-министра. Помимо надежды вернуть дипломатическую важность, Джонсон преследует другую крупную цель — стать ключевым партнером США в Европе. Так The Guardian одной фразой раскрыла план Лондона по украинскому кризису.

«Для Великобритании в этом есть большая выгода. Если она правильно разыграет свои карты, то сможет вновь зарекомендовать себя как бесспорный союзник США номер один... Джонсон не прочь напомнить Вашингтону о надежности Великобритании, отчитав бывших соперников по ЕС, Францию ​​и Германию», — заявил Винтур.

Ранее Джонсон прибыл с рабочим визитом на Украину, где провел переговоры с главой государства Владимиром Зеленским. Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев прокомментировал встречу, уточнив, что это был диалог двух «погрязших в распрях» политиков.