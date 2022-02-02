Депутат Хамзаев поддержал инициативу о высылке из России торговцев суррогатным алкоголем

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев поддержал инициативу членов Совета Федерации о выдворении из России торговцев контрафактным спиртным и лишении их гражданства. Народный избранник счел, что эта идея полезна для защиты здоровья граждан.

Султан Хамзаев назвал предложение парламентариев разумной инициативой. Народный избранник подчеркнул, что сам по себе алкоголь, а в особенности суррогатный, повышает смертность, преступность и количество бытовых конфликтов. Слова депутата Госдумы передает телеканал «360».

«Считаю разумной инициативой, направленной на защиту здоровья граждан. Я уже неоднократно выступал и буду выступать за такого рода действия к тем, кто сегодня травит и убивает наших граждан», — заявил Хамзаев.

Парламентарий добавил, что такая идея может понравиться не всем, кто работает в алкогольном бизнесе. Тем не менее, подобный меры помогут навести порядок в непростом сегменте регулирования алкогольного рынка.