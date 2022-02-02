Атомная сделка России и Франции поставила в тупик новое правительство Германии

Зависимость Европы от России в энергетическом плане может заметно возрасти в ближайшем будущем из-за сотрудничества Москвы и Парижа в области атомной промышленности. Об этом сообщает газета WirtschaftsKurier.

Российская компания ТВЭЛ (входит в структуру «Росатом») совместно с французской Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) обсуждают строительство завода по переработке урана в небольшом немецком городе Линген, чтобы производить топливные стержни для АЭС.

« Федеральное управление по делам картелей не видит в этом проблемы и одобрило создание совместного [России и Франции] предприятия в прошлом году. Однако им разрешено начинать только в том случае, если Министерство экономики [Германии] также даст свое согласие », – подчеркнули в немецкой газете.

Однако еще при правительстве Ангелы Меркель Германия приняла решение об отказе от атомной энергетики. А новый кабмин с партией «Зеленых» в коалиции продолжил этот путь. В частности, 31 декабря 2021 года в ФРГ остановили три из шести последних работающих в стране АЭС.

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Авторы статьи не без иронии отметили, что министр экономики и проблем климата, а по совместительству вице-канцлер Германии Роберт Хабек оказался в незавидном положении. Ему предстоит принять непростое решение.

Если он уступит России, то это в условиях нынешней геополитической обстановки может быть воспринято в штыки рядом западных стран, да и самим правительством Германии. ФРГ могут обвинить в непоследовательной внешней политике, считают аналитики. Резонно возникнет вопрос: почему запуск «Северного потока — 2» оттягивают, а строительству российско-французского завода — дают добро?

В то же время отказать Парижу — значит «ущемить» собственного стратегического партнера, отмечают журналисты. А этого в Берлине опасаются, поскольку в процессе перехода к «зеленой энергетике» возлагают большие надежды именно на французские атомные электростанции. Они, по задумке властей, должны обеспечивать страну электричеством в ближайшем будущем.

Впрочем в WirtschaftsKurier подчеркнули, что сотрудничество Франции и России продолжится даже в случае отказа Германии. Так, в партнерских отношениях с Парижем гарантированно заинтересованы страны Вышеградской группы, куда входят Чехия, Польша, Словакия и Венгрия.