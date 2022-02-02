Блаженная Пелагея Рязанская предсказала тяжелые испытания для России в 2022 году

Россия предстоят тяжелые испытания, но она их преодолеет. Такое пророчество однажды сделала блаженная Пелагея Рязанская.

Уточним, что провидица родилась в небольшой деревеньке Михайловского уезда Рязанской губернии в 1890 году. С самого рождения девочка была больной. У нее отсутствовали зрачки, но уже к трем годам появились магические способности. Несмотря на то, что блаженная давно умерла, почитатели часто вспоминают ее пророчества.

«Богатые священники распяли Господа. Богатые священники свергли Царя. Богатые священники приведут нас к Антихристу. Сами для себя делайте вывод», — однажды констатировала блаженная.

Историка церкви Михаил Губонин записал часть предсказаний Пелагеи, в том числе на 2022 год. Так, в нем говорится, что «землю русскую» ожидает большая скорбь. По ее словам, Петербург станет сатанинским логовом, Москва уйдет под землю, а на месте Казани образуется море. Виной всему, согласно ее словам, станет бездуховность и равнодушие людей друг к другу.

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Также Пелагея Рязанская предупреждала, что христианство в скором времени ожидают великие испытания. Они не говорила, когда это случится конкретно, но это совпадет с тем, когда люди перестанут сопротивляться неверию.

«Придут времена, когда весь народ будет больной, какая будет смертность! Все за то, что народ не будет крестом креститься», — с тревогой говорила она.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития».